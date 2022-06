Deve ancora iniziare l’avventura a Milano, ma già si parla del suo dualismo con Samir Handanovic . In Olanda intanto non hanno dimenticato il suo percorso all’Ajax. André Onana è pronto per iniziare il suo percorso all’Inter. Ma intanto – secondo quanto appurato da FcInterNews – l’Ajax non ha ancora digerito il suo addio a parametro zero ai Lanceri . Il pluridecorato club olandese infatti, dopo la brillante traiettoria del camerunese ad Amsterdam (con trionfi nazionali, più una semifinale di Champions e una finale di Europa League da protagonista) sperava di ottenere dalla vendita del classe '96 circa 25-30 milioni di euro. Il tutto ovviamente prima di capire che l’atleta se ne sarebbe andato via da free agent . Ma c’è di più: all’Ajax sarebbe infatti andato bene anche un rinnovo 'formale', pur di cedere il calciatore e realizzare una plusvalenza.

Non è andata così e il direttivo olandese non l’ha presa di certo bene. Così come evidentemente anche come qualche ex compagno di squadra. Remko Pasveer recentemente ha infatti accusato Onana di “non essere un atleta di alto livello”, col pensiero che “non è fosse una persona che facesse di tutto per migliorare”. La realtà però sarebbe ben diversa, con una situazione dipinta per quello che non è. Lo stesso Pasveer - secondo quanto raccolto nei Paesi Bassi - chiedeva sempre consigli ad André (almeno sino al termine della scorsa stagione) perché ritenuto un talento in continua evoluzione, oltre che un punto di riferimento tra i pali.