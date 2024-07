Continua il pressing dell'Inter su Mario Hermoso, ex difensore dell'Atletico Madrid e attualmente senza contratto. Come riporta Orazio Accomando, giornalista di DAZN, i dialoghi con l'entourage del giocatore 29enne sono continui. Si lavora per un triennale, ma ci sono da perfezionare alcune dinamiche su clausole e commissioni.

Il Napoli, principale antagonista dei nerazzurri, è al momento in standby perché dopo gli arrivi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno deve realizzare una cessione nel reparto arretrato prima di aggiungere un nuovo tassello.

La ragione per cui i nerazzurri stanno puntando su Hermoso è spiegata dallo stesso Accomando: "Parametro zero, spessore internazionale, può fare il centrale e il braccetto di sx. Dopo l'infortunio di Buchanan l'opzione A è prendere un difensore e lasciare Carlos Augusto come vice Dimarco. L'alternativa è prendere un esterno". Altri giocatori proposti sono Ricardo Rodriguez e Davide Zappacosta.