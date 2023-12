Dal Corriere della Sera arriva un retroscena su Yann Sommer. Secondo il quotidiano, infatti, l'estremo difensore si era promesso all'Inter un anno fa, a parametro zero, ma l'infortunio di Neuer e la chiamata del Bayern Monaco hanno cambiato tutto.

Ora lo svizzero è arrivato lo stesso in nerazzurro per 6 milioni, dopo averne incassati 52,5 più bonus dallo United per Onana. La sera di Lazio-Inter compirà 35 anni e Sommer, che ha litigato con il Bayern per venire a Milano, ha collezionato 11 gare su 18 senza prendere gol e l'88,9% di parate in Champions. Nelle sue otto stagioni e mezza al Gladbach fermò due volte sul pari la Juventus e addirittura Buffon consigliò a Marotta di prenderlo.

Il lavoro con Gianluca Spinelli, tornato in Italia dal PSG per lavorare all'Inter, sta dando i suoi frutti.