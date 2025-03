Dopo gli avvicendamenti che rischiano di far saltare definitivamente il progetto nuovo stadio a San Siro - come spiegato questa mattina da La Repubblica (LEGGI QUI) - che ha parlato di incontro pomeridiano in programma per oggi tra Inter, Milan e il comune di Milano per evitare che il progetto salti, il Corriere della Sera parla di preoccupazione da parte del sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala per il ritardo della documentazione che le due società avrebbero dovuto inviare al Comune. "Avendo appreso dai media che ci sarebbero alcuni punti di disallineamento tra le vostre società in ordine alla proposta d’acquisto e che in base alla dichiarazione riportata, la stessa arriverà comunque 'a brevissimo' confido e auspico che ciò avvenga" ha scritto Sala come riportato dal quotidiano nella sua edizione milanese.

La preoccupazione del sindaco infatti è legata alle tempistiche, come spiega il numero uno meneghino: "Come ho precisato in precedenti occasioni, data anche la rilevanza del progetto e la complessità del contesto normativo, procedurale e fattuale in cui si inserisce, questa amministrazione deve poter procedere a una tempestiva pianificazione e programmazione delle proprie valutazioni e decisioni in ordine al futuro dell’attuale impianto" ha concluso.

