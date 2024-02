Il Corriere della Sera pubblica oggi un'analisi riguardante Inter-Juventus e i probabili 11 titolari previsti per parte. I nerazzurri sono costati 165 milioni, la Juve 270. Con un monte ingaggi di 47 per l'Inter e 42 per la Juventus. In realtà la rosa bianconera guadagna di più (77,5 contro 74,5), ma dentro c'è Pogba che prende 8 milioni l'anno ed è fuori per doping.

La Juve è costata quindi molto di più, ma alcuni giocatori come Alex Sandro o Chiesa guadagnano in due 11 milioni, dieci volte tanto rispetto alla somma di Gatti (1) e Yldiz (300mila). Anche confrontando le squadre, Szczesny prende più del doppio di Sommer (6,5 a 2,5), Bremer circa il triplo di Acerbi (5 a 1,5). Rabiot è sopra Calhanoglu (7 a 6,5) e Allegri e sopra Inzaghi (7 a 5,5).

Anche davanti, Lautaro è a 6, mentre Vlahovic è a 9,5.