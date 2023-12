L'Inter dice addio all'ultima fase a gironi della Champions League (la prossima stagione si alzerà il sipario sul nuovo format) con il record personale di presenze allo stadio. Quest'anno il club nerazzurro, riporta Calcio e Finanza, ha registrato la propria media spettatori più alta nella fase a gironi da quando partecipa alla competizione con questo format: il totale è di 206.868 presenze, con una media di 68.956 spettatori a gara a San Siro che supera i 67.389 dell'anno scorso.

L'esordio in Champions League risale alla stagione 1998/1999 (media di 48.940 spettatori a partita), mentre nel 2002/03, anno del doppio girone, la media fu di 45.410. Da quell'annata in avanti i numeri hanno fatto fatica a tornare sopra la media di 40mila a gara, mentre nel 2004/05 è addirittura scesa a 26.705, secondo risultato peggiore con i 24.013 del 2011/12. "Numeri superiori alla media bassa di quegli anni solo nel 2009/10 (con effetto rilevante degli 80mila per Inter-Barcellona con il ritorno a San Siro di Zlatan Ibrahimovic) e nel 2010/11 da campioni d’Europa in carica, ma comunque con medie sui 42mila spettatori. Toccato il fondo in termini di media nel 2011/12", si legge ancora su CF.

Dal ritorno in Champions nel 2018/19 con Spalletti i numeri sono lievitati a quasi 66mila spettatori di media, calati poi a 62.540 nel 2019/20 e a 42mila nel 2021/22, complici le restrizioni legate al Covid sulle presenze allo stadio. Infine, il rialzo netto tra l'anno scorso e quello in corso.

