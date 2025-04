Si preannuncia un'Inter tutta diversa mercoledì contro il Bayern Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, rispetto all'undici di partenza mandato in campo sabato scorso contro il Cagliari, Inzaghi riproporrà la miglior versione della squadra nel ritorno dei quarti di Champions League.

Dentro dal 1' i vari Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan e Thuram. Pavard, Acerbi e Mkhitaryan, contro il Cagliari, non hanno messo piede in campo, mentre Darmian, Bastoni e Thuram sono entrati soltanto a gara in corso. Insomma, saranno ben sei i cambi. L’unico dubbio resta quello a sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto.

Peraltro, sia Zalewski che Frattesi hanno smaltito crampi e fastidi vari accusati nel finale della gara con il Cagliari e saranno regolarmente a disposizione.