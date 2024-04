La seconda stella è dietro l'angolo, ma l'Inter e Simone Inzaghi non hanno intenzione di fermarsi qui. L'idea nerazzurra è di portare avanti un ciclo che da Conte in poi ha arricchito la bacheca di 7 nuovi trofei, 6 dei quali centrati proprio dall'ex Lazio che adesso vedrà premiato il suo grande lavoro con un meritato rinnovo di contratto: la firma arriverà al termine della stagione e la scadenza slitterà dal 2025 al 2027. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il tecnico piacentino ha dato una precisa identità tecnica ad una squadra che ha aumentato lo status europeo e che quest'anno sta dominando il campionato. Adesso serviranno degli innesti mirati per allungare la rosa e per portare avanti un progetto tecnico dai contorni precisi che possa permettere al club di competere anche nell'Europa che conta: oltre a Zielinski e Taremi, per la difesa il CorSport conferma i nomi di Nacho, Buongiorno, Beukema e Valentini per puntellare la difesa. L'obiettivo comune è crescere di anno in anno e provare a lottare per la Champions, accarezzata nella passata stagione con la finalissima di Istanbul.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!