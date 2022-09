Il secondo no di giornata in viale della Liberazione è stato poi quello (ennesimo) al PSG per Skriniar: negati qualsiasi nuovo contatto e pure l’arrivo di un’ulteriore offerta (attorno ai 65 milioni), che sarebbe comunque respinta. "Resta, però, il sospetto che, all’ultimo momento, qualcosa possa accadere. Ovvero che il PSG si presenti con una proposta finalmente vicina ai desideri nerazzurri. Tuttavia, anche davanti a questa ipotesi, la dirigenza ha ribadito la linea ufficializzata giusto una decina di giorni fa: Skriniar non si muove. E in tempi stretti si lavorerà al rinnovo di contratto del difensore, divenuto più urgente che mai". Occhio però: il quotidiano romano mantiene un piccolo margine di incertezza. Ma l'addio dello slovacco sarebbe come un terremoto, perché "significherebbe sconfessarsi davanti all’intero universo nerazzurro: dirigenti, allenatore, giocatori e tifosi. Senza contare che non ci sarebbe più il tempo per trovare un sostituto".



Infine, resta da completare il reparto difensivo come richiesto da Inzaghi. Ma l'arrivo di Acerbi continua ad essere bloccato dallo stesso Zhang. "Il lavoro diplomatico della dirigenza, finora, non ha prodotto i risultati sperati. E ieri sarebbe stato nuovamente offerto Zagadou. Ovviamente ci si proverà fino all’ultimo, sperando di far breccia nelle resistenze presidenziali. Oggi, Marotta, Ausilio e Baccin proveranno a piazzare Agoume e Salcedo. Ma difficilmente sarà la sistemazione degli ultimi esuberi a far cambiare idea al presidente", sottolinea il CdS.