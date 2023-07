Il centravanti, i portieri, ma non solo: all'Inter si lavora sodo per completare la rosa di Inzaghi. Ad esempio - come sottolinea il Corriere dello Sport - manca il sesto centrocampista per completare il reparto. "L’idea è che possa essere un giovane (Samardzic?), ma non Fabbian che andrà in prestito - si legge -. Fondamentale pure un’aggiunta in difesa, dove il candidato forte è Demiral, già fuori dalle scelte di Gasperini. E, infine, se per Gosens arrivasse l’offerta giusta (il Wolfsburg spinge), come sostituto è già stato scelto Carlos Augusto del Monza". Tanto lavoro per Marotta...

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!