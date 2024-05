Dopo le prime anticipazioni di ieri (RILEGGI QUI) in cui parlava di addio al Genoa "solo per un’opportunità pazzesca", Sportweek pubblica l'intervista integrale ad Albert Gudmundsson. Durante la lunga chiacchierata con il settimanale de La Gazzetta dello Sport, il fantasista islandese spende parole al miele per la squadra campione d'Italia: "Hanno dimostrato di essere i migliori, sanno far bene tutto. Hanno un sistema di gioco che funziona. Mi ha colpito molto Calhanoglu: imposta, difende, passa la palla forte e precisa sul corto e sul lungo, tira...".

"Se da bambino sognavo la Premier, ora ho cambiato idea: qui c’è la vita - ha poi aggiunto in un altro passaggio, -. Quindi presto io e il Genoa ci siederemo al tavolo e troveremo la soluzione migliore per me e per loro".

