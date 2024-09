Ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile. Assente Palacios per motivi burocratici - come anticipato in esclusiva da FcInterNews, (LEGGI QUI) -, oltre ovviamente a tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali. Buchanan, come ieri, ha continuato il lavoro sul campo (il recupero del canadese procede bene, ma dovrà fare tutta la preparazione, quindi siamo agli inizi). Domani seduta mattutina.

