Tomas Palacios non sarà presente domani, ad Appiano Gentile, alla ripresa degli allenamenti fissata da Simone Inzaghi. Il sudamericano – secondo quanto constatato da FcInterNews – è infatti momentaneamente rientrato in Argentina per espletare di persona alcune pratiche burocratiche riguardanti il suo visto lavorativo per l’Italia. Rientrerà mercoledì 4 settembre.

