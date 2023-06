"Ciao pazza Inter, sono stati due anni bellissimi. Bellissimi in campo, con il mister e i compagni. E bellissimi sugli spalti: San Siro sempre pieno con un tifo incredibile dovunque, per una squadra capace di arrivare in finale in ogni competizione". Comincia con queste parole il post che Edin Dzeko pubblica su Instagram per salutare l'Inter dopo il fresco trasferimento al Fenerbahce, diventato ufficiale nelle ultime ore.

"Ho segnato. Ho sognato. Abbiamo sognato, fatto chilometri e vinto 4 coppe - ricorda il Cigno -. È stato un viaggio stupendo. Ora ci separiamo, ma grazie di tutto. In bocca al lupo per il futuro! Forza Inter".

