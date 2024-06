Giornata di conferenza stampa per Denzel Dumfries, presentatosi insieme a Jerdy Schouten davanti ai cronisti a poche ore dal debutto della Nazionale olandese agli Europei. L'esterno dell'Inter ha toccato, inevitabilmente, il tasto della concorrenza con Jeremie Frimpong, che affronta in maniera molto serena: "C'è una grande concorrenza, ma questo non mi preoccupa. Mi interessa soprattutto preparare le partite e non il fatto di poter essere sostituito dopo un'ora. È solo sana competizione, poi la decisione la lascio al mister". Dumfries parla anche delle aspettative per questa competizione: "'Questo torneo è ovviamente un grande palcoscenico. C’è anche un focus diverso rispetto a quando sei a casa durante la stagione regolare. Ora si sta insieme 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Gran parte del gruppo sta insieme da diversi anni. Hanno anche vissuto una serie di tornei finali. E quindi anche delle eliminazioni. Dobbiamo imparare da questo, la fame lì si sente".

La conferenza è anche l'occasione per smentire una volta per tutte la fama di un Dumfries sempre troppo serio, visto che Nathan Aké e Brian Brobbey lo hanno definito la persona più divertente dell'intero gruppo Oranje: "È bello che dicano così. Mi piace scherzare e mi piace la bella atmosfera. Le dinamiche nel gruppo sono comunque buone. Il modo in cui appaio in campo non corrisponde alla persona che sono. Mi piace il bel contatto reciproco, ma sul campo si tratta di lavoro e poi la mia faccia cambia. Sono contento che le mie battute funzionino fuori dal campo”. Ma si aspetta di giocare domenica contro la Polonia? "Lo vedremo il giorno prima quando riceveremo la presentazione PowerPoint. Perché ci danno alcune slides molto belle con le facce. Abbiamo fame di un buon risultato”.

