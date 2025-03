Arriva un'altra pillola dell'intervista realizzata da Rivista Undici con Federico Dimarco. Che parla del suo rapporto con i tifosi dell'Inter, lui che per definizione è un 'figlio della Curva Nord': "Il tifoso ti ferma per strada, ti fa i complimenti e ti chiede la foto. Guadandomi indietro, penso: 'guarda dove sono arrivato dopo tutti i sacrifici che ho fatto'. Penso che questa sia la cosa più bella - le parole di Dimash -. E' un qualcosa di speciale e incredibile quando un giocatore va a festeggiare con i tifosi in Piazza Duomo. E lo dico essendo stato anche dall'altra parte".

In un altro passaggio, Dimarco racconta come ha superato gli ostacoli che gli si sono presentati davanti durante la sua carriera: "L'ambizione di emergere l'ho creata grazie al lavoro e nelle difficoltà. Non è stato semplice, ma ho cercato di guardarmi dentro, su questo aspetto mia moglie mi ha aiutato tantissimo. E' stata la ragione più grande per andare avanti, andando oltre all'infortunio e al problema personale che abbiamo avuto io e lei. Tutti quei momenti mi hanno aiutato a crescere come uomo e giocatore".

