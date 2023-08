Più la fine del mercato si avvicina più emergono pretendenti per Joaquin Correa, che evidentemente ha più mercato di quanto si potesse ipotizzare. Dopo il sondaggio da parte del Lipsia, un altro club all'estero ha mosso dei passi verso l'argentino, considerato in uscita dall'Inter per fare posto al ritorno di Alexis Sanchez. Come riporta Footmercato, il Lille si sta muovendo dietro le quinte per avvicinarsi al giocatore.

Inoltre, il presidente della società francese, Olivier Létang, ha già parlato anche con Alessandro Lucci, agente del 29enne argentino. Una scelta che la dirigenza dell'Inter non avrebbe apprezzato, preferendo che il Lille trattasse prima con lei. Resta il fatto che le cifre in ballo rimangono ancora alte per le possibilità dei transalpini.