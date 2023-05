Anche da quanto filtra dall'allenamento di stamattina al Suning Training Centre, Simone Inzaghi è intenzionato a giocarsi le sue chance di vittoria della Coppa Italia Frecciarossa schierando l'undici che a suo dire, ormai da tempo, è quello delle partite che contano. L'unica vera novità, che ormai non lo è più, è l'avvicendamento in porta con Samir Handanovic che torna a essere titolare in Coppa Italia, dopo lo stop per squalifica nel ritorno della semifinale contro la Juventus. Pertanto, ecco la formazione in campo domani sera, con il classico 3-5-2:

Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Martinez, Dzeko.