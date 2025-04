In attesa del derby di stasera in programma allo Stadio Giuseppe Meazza, dove Inter e Milan si affronteranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia che decreterà la prima finalista del torneo sopraccitato, il club meneghino rispolvera l'album dei ricordi tuffandosi nel passato insieme a due leggende della Beneamata e storici marcatori di qualche stracittadina tutt'altro che qualunque, Maicon e Pandev. I due ex nerazzurri, protagonisti della storica cavalcata che portò al Triplete, si sono dilettati in una doppia intervista rilasciata al Match day programme.

Il derby rimasto nel cuore:

M: "Il derby vinto 4-0 in casa del Milan nella stagione 2009/10 perché lì ho segnato il primo gol in una stracittadina".

P: "Il mio primo derby con la maglia dell'Inter, quello del 24 gennaio 2010: abbiamo vinto 2-0, ho servito a Milito il pallone per il gol del vantaggio e ho segnato il secondo gol".

Il gol più bello:

M: "Il destro di Stankovic nel 4-0 in trasferta della stagione 2009/10: una rete di potenza e tecnica all'incrocio: un gol pazzesco".

P: "Quello di Thiago Motta nella stessa partita, una bellissima giocata di squadra che ha aperto una partita incredibile".

Il ricordo più emozionante:

M: "Quando ho segnato il gol del 4-2: ricordo che c'era la mia famiglia a San Siro e sono andato lì sotto da loro, un momento speciale".

P: "Ricorderò per sempre il gol che ho segnato, l'atmosfera allo stadio, i complimenti degli amici, quelli dei tifosi e della mia famiglia".

Come si viveva la vigilia di un derby?

M: "La tensione c'era perché è una partita particolare, diversa, ma la mentalità era sempre quella di fare bene in campo".

P: "Noi la vivevamo tranquilli, eravamo consapevoli della nostra forza, in ritiro parlavamo tantissimo. Per noi era una partita da vincere perchè sapevamo quanto ci tenevano i nostri tifosi, era una sfida speciale".

La miglior leggenda per tiro:

M: "Sneijder".

P: "Il tiro di Sneijder".

La miglior leggenda per visione di gioco:

M: "Cambiasso".

P: "Thiago Motta".

La miglior leggenda per punizioni:

M: "Recoba"

P: "Sneijder le tirava benissimo".

La miglior leggenda per dribbling:

M: "Milito".

P: "Eto'o".

La miglior leggenda per potenza:

M: "Io, (ride, ndr)".

P: "Zanetti".

