Graziano Cesari analizza a Pressing i casi di moviola di Napoli-Inter. "Al 20' c'è un cross di Dimarco, Doveri è molto spostato e c'è un intervento in area di McTominay su Dumfries. Il giocatore del Napoli non prende il pallone, è un intervento scoordinato, con una tempistica sbagliata, è in ritardo. E' calcio di rigore".

Si passa poi al "mani" di Dumfries di metà primo tempo. "Sicuramente il braccio è largo, ma caratteristica essenziale per il rigore è che ci sia un aumento del volume del corpo, oppure se mani e braccia sono all'altezza delle spalle, oppure quando si alzano o allargano le mani lateralmente. Non c'è alcuna di queste condizioni, la mano è nel volume corporeo, se la palla non avesse preso il braccio avrebbe preso il costato. C'è un'altra circostanza in cui si lamenta il Napoli. Doveri è girato e non lo vede, ma la palla calciata da Raspadori finisce sul petto di Mkhitaryan".

Mancano, infine, due ammonizioni. "Rrahmani su Thuram è da giallo. Anche Bisseck su McTominay, l'interista cerca un'elevazione che è scomposta. Doveri è lì, deve sanzionare".