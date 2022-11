Antonio Cassano analizza anche la 15esima giornata di Serie A e, come di consueto, lo fa attraverso il suo profilo Instagram, soffermandosi anche sulla vittoria dell'Inter in casa dell'Atalanta: "È stato uno spot per il calcio, non hanno speculato - dice Fantantonio -. Dal 1’ al 95’ e hanno fatto una partita stupenda. L’Inter ha vinto in un campo tremendo dove l’Atalanta farà soffrire tante squadre, perché gioca bene. Per quanto riguarda l’Atalanta, io sono d’accordo su quello che dice Gasperini: quello che sta facendo è un miracolo sportivo, è sempre tra le prime quattro fino a ieri. E continuano a martellarlo per la Champions League".