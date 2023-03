Dall'Inter al Chelsea in estate per 15 milioni più 5 di bonus, poi il passaggio in prestito al Reading di Paul Ince: Cesare Casadei è uno dei centrocampisti più promettenti del calcio italiano. Ecco alcuni passaggi della sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

Che differenze hai trovato nel modo di allenarsi in Inghilterra?

"È pur sempre calcio quindi ci si adatta. Però lì in effetti è un po’ differente. Almeno dove sono io, prima Chelsea e ora Reading, si fanno tanti allenamenti con la palla. C’è tanta intensità, sono molto divertenti anche gli allenamenti".

Paul Ince che tipo è?

"Un bravo allenatore. È stato un grande calciatore, ha giocato anche in Italia quindi mi sta dando una grossa mano. Mi ha dato fiducia fin dall’inizio, sono molto contento di averlo come tecnico perché posso imparare tanto da lui".