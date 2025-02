Beppe Bergomi analizza dagli studi di Sky Sport la gara di ieri dei nerazzurri. "Bene l'Inter, nelle quattro sconfitte stagionali ha sempre reagito vincendo. L'atteggiamento di Inzaghi è giusto. La squadra ha approcciato bene la gara, era importante reagire con le energie nervose. Ha meritato la vittoria al netto degli episodi arbitrali".

Aspetto su cui Bergomi entra in relazione al rigore dato contro Darmian. "Come fai a saltare senza darti la spinta con le braccia? Ha anche gli occhi chiusi, Kean lo sbilancia. E la palla sarebbe uscita. Da ex calciatore penso che nel 90% di queste situazioni non dovresti sanzionare. Gasperini ha ragione, il Var ha peggiorato il gioco. I difensori non sono più coordinati quando difendono. Mettono le mani dietro e fanno autorete, come quello del Parma, perché non vede la palla ed è fuori equilibrio".