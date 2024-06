Dopo le parole di Alessandro Bastoni a Sky Sport (LEGGI QUI) alla vigilia della gara contro la Croazia, Beppe Bergomi ha parlato del difensore nerazzurro: "Conosco Bastoni e posso dire che è sempre così: è sempre tranquillo, lo vedi anche in campo nella gestione delle emozioni, non ha paura di giocare a pallone".

Sull'Italia poi aggiunge:

"Poi bisogna capire cosa hanno nel profondo e nel vissuto. Adesso è vero che ciò che ha detto che è vero, bisogna vincerla e non accontentarsi del pareggio perché sarebbe un errore. Ma io penso all'approccio e a come entrano in campo. Bastoni ci ha fatto capire che giocheranno allo stesso modo, cambiando gli interpreti. Conta l'esperienza, la qualità, saper gestire i momenti importanti di una gara".

