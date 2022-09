L'AIA ha reso noti i nominativi delle squadre arbitrali che dirigeranno le gare valide per la 6^ giornata del campionato di Serie A. Per Inter-Torino a dirigere sarà Giovanni Ayroldi di Molfetta, assistito da Cecconi e Bercigli, con Doveri quarto uomo e Di Bello-Bindoni in sala VAR. Ecco tutte le scelte di Rocchi:

NAPOLI – SPEZIA Sabato 10/09 h. 15.00

SANTORO

MARGANI – D’ASCANIO

IV: VOLPI

VAR: VALERI

AVAR: PRENNA

INTER – TORINO Sabato 10/09 h. 18.00

AYROLDI

CECCONI – BERCIGLI

IV: DOVERI

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – MILAN Sabato 10/09 h. 20.45

FABBRI

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: MASSA

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

ATALANTA – CREMONESE h. 12.30

COLOMBO

SCHIRRU – DI GIACINTO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: PRETI

BOLOGNA – FIORENTINA h. 15.00

ORSATO

LO CICERO – PAGLIARDINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAGGIONI