Dopo la giornata di riposo di ieri, l’Inter si è ritrovata quest’oggi a pranzo ad Appiano Gentile. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati contro l’Hellas sabato, normale per tutti gli altri. Stefan de Vrij, uscito al termine del primo tempo contro i veneti, ha svolto per precauzione una seduta personalizzata. Nessun allarmismo, l’olandese non ha sostenuto alcun esame strumentale (e al momento non ce ne sono in programma) proprio perché le sue condizioni sono buone e non preoccupano lo staff nerazzurro.