"Lo dico da attaccante: questa è una palla gol clamorosa, troppo invitante per non buttarla dentro". Alessandro Altobelli non ha dubbi: l'Inter ha una chance molto ghiotta di chiudere virtualmente il discorso tricolore sabato a Napoli nello scontro diretto dopo il sorpasso in vetta.

"Ho ripetuto spesso che il limite dei nerazzurri in questo campionato era di non aver vinto nessuno dei “classici” tra Milan, Juventus e Napoli: io non ricordo squadre che hanno vinto scudetti senza fare punti negli scontri diretti. Ecco, sabato al Maradona l’Inter si troverà davanti la madre di tutte le occasioni, perché questo faccia a faccia vale una grande fetta di scudetto, mettere al tappeto il Napoli e allungare dopo il sorpasso può incidere tantissimo sulla storia di questo campionato", spiega Spillo.