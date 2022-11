Il derby d'Italia di domani sera, crocevia delle stagioni di Juve e Inter, è uno dei temi trattati nel corso della Bobo TV, nell'appuntamento del venerdì sera sul canale Twitch di Christian Vieri. Nel fare i vari pronostici e relativi calcoli in chiave scudetto, Lele Adani fotografa così l'attesa sfida dell'Allianz Stadium: " Se la Juve perde con l'Inter, è un disastro: sarebbe grave perché non si parlerebbe neanche più di distanza in classifica - le sue parole -. Juve e Inter dovevano essere prima e seconda, invece sono sesta e settima (ottavi i bianconeri dopo il pari dell'Udinese, ndr). Domenica sarà un terzo di campionato, non è un passaggio semplice".