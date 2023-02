"Lo scetticismo iniziale dell'ambiente? Sono situazioni che possono condizionarti se non hai un equilibrio interiore e se non credi in te stesso. Sono sempre stato un ragazzo con i piedi per terra, per fortuna sto giocando e sono contento di essere qui all'Inter". Così Francesco Acerbi ai microfoni di Amazon Prime Video a poche ore dal match con il Porto. "Sappiamo che il Porto è una squadra europea, che ha fisicità, velocità e tecnica. Squadra forte, abituata a queste partite, ma anche noi abbiamo ottimi giocatori. La prima è in casa e speriamo di fare una grandissima partita. Dzeko e Lukaku? Due grandissimi attaccanti, poi è giusto che giochi chi stia meglio perché ora il minimo errore può condizionare la qualificazione".