Il 26 luglio è una data speciale per i tifosi dell'Inter: 18 anni fa l'Inter vinceva il suo 14esimo scudetto, assegnato dopo lo scandalo di Calciopoli. La squadra nerazzurra, arrivata terza, balzò in testa alla classifica dopo la retrocessione della Juve in B e la penalizzazione di 30 punti inflitta al Milan.

"Il Commissario straordinario Guido Rossi ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere e che non ricorrono motivi per l'adozione di provvedimenti per la non assegnazione del titolo di campione d'Italia per il 2005-06 alla squadra prima classificata all'esito dei giudizi disciplinari", riportava la nota della FIGC.