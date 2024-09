L'arrivo a Manchester, il walk around, la conferenza di Simone Inzaghi e Yann Sommer. Tanti appuntamento tra pomeriggio e serata per l'Inter, che dopo l'allenamento di stamattina a cui non hanno partecipato Federico Dimarco e Marko Arnautovic è partita da Malpensa per atterrare in Inghilterra. La nostra inviata Egle Patanè, direttamente dall'Etihad Stadium, fa il punto della situazione in casa nerazzurra.

