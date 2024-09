Secondo 0-0 consecutivo per la Juventus di Thiago Motta, che a Empoli nella trasferta valida per il quarto turno di Serie A non è riuscita a conquistare l'intera posta in palio. Sono comunque otto i punti in classifica dei bianconeri, primi in attesa delle restanti sette gare di questa giornata. Il migliore nella Vecchia Signora? Sicuramente Gatti, mentre non hanno convinto i nuovi acquisti Koopmeiners, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: