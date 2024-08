Prima sconfitta stagionale per il Milan. Dopo il pareggio all’esordio contro il Torino, i rossoneri cadono 2-1 in casa del Parma. Man aveva portato in vantaggio i ducali dopo due minuti, poi al 66’ il pareggio firmato da Pulisic. Al 79’, invece, arriva il gol vittoria di Cancellieri. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match: