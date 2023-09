Se per l'Inter gli incroci con le squadre spagnole sono stati spesso fonte di grattacapi negli ultimi anni, le cose non vanno meglio quando la Real Sociedad si ritrova ad affrontare club italiani. Nell'ultima edizione di Europa League, la compagine basca è uscita per mano della Roma che si è imposta complessivamente per 2-0.

Sono sei le partite consecutive senza vittorie della Sociedad contro compagini di Serie A: l'unico successo è quel 2-0 rimediato proprio contro l'Inter nella Coppa UEFA 1979, inutile per ribaltare il 3-0 subito all'andata. Dopo quella partita, i Txuri Urdin non sono stati più nemmeno in grado di trovare il gol tra le mura amiche contro un'italiana: hanno pareggiato 0-0 contro la Juventus nella fase a gironi di Champions League 2003-04 e contro la Roma la scorsa stagione, perdendo 0-1 contro il Napoli nella fase a gironi di Europa League 2020-21.