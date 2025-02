Arriva da Inter Data una statistica legata ai giocatori che più volte hanno segnato la prima rete per i nerazzurri, dall'inizio della scorsa stagione in poi. Dietro a Lautaro Martinez, Thuram e Calhanoglu, spunta Marko Arnautovic, a bersaglio ieri.

L'austriaco è a 6 a pari merito con Dumfries e Dimarco. Thuram e Calhanoglu sono a 10, irraggiungibile Lautaro a 17.

Scoring most times the first goal for Inter in all competitions since last season:



17 times - Martinez

10 times - Thuram

10 times - Calhanoglu

6 times - Arnautovic

6 times - Dumfries

6 times - Dimarco