In virtù del pesantissimo punto dell'1-1 segnato in Inter-Bayern Monaco martedì sera, nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League, Lautaro Martinez è diventato il primo giocatore straniero dei nerazzurri a toccare quota 150 gol tra tutte le competizioni; in senso assoluto, è il sesto a riuscirci nella storia del club.

Inoltre, il bomber argentino è anche il primo giocatore della Beneamata a segnare in cinque presenze di fila in Champions League per un bottino che in queste edizione della competizione è arrivato a 8. Uno in meno di Hernan Crespo (2002/03) e tre in meno di Samuel Eto'o (2010/2011).