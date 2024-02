La doppietta di Lecce vale due record a Lautaro Martinez, capace di raggiungere sette bomber storici del campionato italiano, ma anche di superare se stesso. Il primo gol segnato al Via del Mare, infatti, ha permesso all'argentino di diventare il nono giocatore a tagliare il traguardo delle cento reti con una singola squadra in Serie A prima di compiere 27 anni dopo Giuseppe Meazza (Inter), Felice Borel (Juventus), Giampiero Boniperti (Juventus), Gino Pivatelli (Bologna), Omar Sivori (Juventus), Altafini (Milan), Luigi Riva (Cagliari) e Mauro Icardi (Inter).

Inoltre, l'ex Racing, con 22 centri in 23 partite, ha superato il suo record di marcature messe a segno in una singola stagione in Serie A (21 reti sia nel 2021/22 in 38 gare sia nel 2022/23 in 35 presenze).