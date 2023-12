Lautaro Martinez ha segnato 28 reti nel 2023 in campionato. Numeri importanti, confermati dal fatto che finora solo tre giocatori nella storia dell’Inter hanno realizzato più gol in Serie A in un singolo anno solare (Giuseppe Meazza, Antonio Valentin Angelillo e Stefano Nyers).

Con un'altra rete il capitano nerazzurro eguaglierebbe anche il suo record di reti esterne in una singola stagione di Serie A, che sono state 9 sia nel 2021/22 che nel 2022/23. Un traguardo che il Toro potrebbe tagliare domenica sera contro la Lazio: negli ultimi sei incontri contro i biancocelesti l'argentino ha messo a segno cinque reti.