Lautaro Martínez, lo dicono le statistiche, ha un ottimo feeling con il Lecce, prossimo avversario dell'Inter in campionato: il Toro, infatti, ha preso parte a quattro gol nelle ultime tre presenze contro i salentini in Serie A (3 G + 1 A). Più nel dettaglio, l'ex Racing Avellaneda ha servito il passaggio vincente per il gol decisivo di Denzel Dumfries al Via del Mare nella sfida d'esordio della stagione 2022/23; in seguito, il capitano nerazzurro ha messo la sua firma nell'incrocio di San Siro, nella partita di ritorno dello stesso torneo, e una doppietta nell'ultimo precedente, terminato 4-0 per i milanesi, nel giorno in cui ha raggiunto quota 100 in Serie A.