Nonostante frequenti siano i rimproveri di una squadra dove le seconde linee non appaiono all'altezza dei titolari, Simone Inzaghi dalla panchina ha sin qui ottenuto un contributo non di poco conto. Al punto che l'Inter è la squadra che, ricorda la Lega Serie A, ha avuto il maggior numero di reti in campionato dai subentrati: ben 12, infatti, sono stati i gol segnati da chi è entrato a partita in corso.