La sfida che andrà in scena a Udine sarà il confronto numero 103 tra Inter e Udinese in Serie A. I nerazzurri conducono il bilancio con 53 vittorie contro le 22 dei bianconeri, con 27 pareggi a completare il quadro. L’Inter ha vinto sei delle ultime sette sfide contro i friulani in Serie A, segnando 19 gol nel periodo. I nerazzurri hanno inoltre realizzato ben nove reti negli ultimi sette primi tempi di Serie A contro l’Udinese.