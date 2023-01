Mercoledì 18 gennaio alle ore 20 andrà in scena la 35esima edizione della Supercoppa Italiana al King Fahd International Stadium di Riyadh. Sarà la sfida numero 234 nella storia tra Inter e Milan considerando tutte le competizioni: i nerazzurri comandano il bilancio con 85 vittorie contro le 79 dei rossoneri, a cui si aggiungono 69 pareggi che completano il quadro. L'unico precedente tra le due squadre in Supercoppa risale al 2011: successo del Milan per 2-1.