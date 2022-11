Simone Inzaghi potrebbe diventare il secondo allenatore nella storia dell'Inter a vincere due trasferte di Serie A TIM contro la Juventus, dopo Helenio Herrera, che ci riuscì in ben tre occasioni tra il 1961 e il 1965. Lo scorso aprile l'allenatore nerazzurro riuscì a strappare la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Çalhanoglu. Considerando tutte le competizioni e partendo dalla sua data di esordio come allenatore di prima squadra (aprile 2016), Inzaghi ha battuto la Juventus sette volte su 18 confronti (2N): è l’allenatore che ha sconfitto più volte i bianconeri in questo periodo.