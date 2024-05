L’Inter ha perso l’ultima partita di campionato, 0-1 contro il Sassuolo. L’unica volta in cui la formazione nerazzurra ha perso più di una partita di fila a Scudetto già conquistato è stata nel 1953 (tre sconfitte consecutive in quel caso) – in generale, nell’era dei tre punti a vittoria, prima di questa stagione, i nerazzurri hanno collezionato otto successi, un pareggio e due sconfitte da campioni.