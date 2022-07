L'amichevole in programma sabato sera all'Orogel Stadium di Cesena sarà il settimo incrocio nella storia tra Inter e Lione , già avversarie in sei precedenti ufficiali. Il primo confronto - si legge su Inter.it - risale al primo turno della Coppa delle Fiere 1959/60 in cui i nerazzurri trionfarono per 7-0 nella sfida di San Siro (doppietta di Antonio Angelillo, tripletta di Eddie Firmani e gol di Bengt Lindskog). La gara di ritorno si concluse con il risultato di 1-1 (Rovatti).

Con un salto temporale si arriva al secondo turno della trionfale Coppa UEFA 1997/98, quando non bastò il gol di Ganz per evitare una sconfitta per 1-2; nella partita di ritorno, i milanesi ottennero la qualificazione vincendo per 3-1 in trasferta grazie alle firme di Cauet e Moriero (x2).

Gli ultimi incroci risalgono al primo girone della Champions League 2002/03, un doppio confronto combattuto e spettacolare con un OL sulla cresta dell'onda che poteva contare su giocatori come Juninho, Govou e Edmilson. Al Meazza, i transalpini vinsero per 1-2 (gol di Cannavaro per l'Inter), mentre il match di ritorno, pieno di colpi di scena, si concluse con il risultato di 3-3 (autogol di Caçapa e doppietta di Crespo per i nerazzurri).