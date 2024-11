Federico Dimarco è una delle armi in più dell'Inter. E così è stato anche nei match del passato contro il Napoli, avversario domenica sera a San Siro: l'esterno nerazzurro è stato coinvolto in tre reti contro gli azzurri in Serie A (un gol e due assist) e solo contro l’Udinese (quattro) ha fatto meglio nella competizione. Dimarco è inoltre uno dei quattro difensori che hanno creato più occasioni in questa Serie A.