La reazione dell'Inter allo stadio Penzo dopo la batosta in Supercoppa italiana arriva a braccetto con un record storico. In virtù dell'1-0 imposto al Venezia firmato da Matteo Darmian, infatti, i nerazzurri hanno infilato il sesto successo di fila in trasferta in campionato con annesso ‘clean sheet’. In questo lasso di tempo lontano da San Siro, i campioni d'Italia hanno totalizzato uno score incredibile di 19-0.