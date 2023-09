L’Empoli ha perso 23 delle 30 sfide contro l’Inter in Serie A TIM (4 vittorie e 3 pareggi completano il bilancio): contro nessuna squadra i toscani hanno subito più sconfitte nel torneo (23 anche contro la Roma). L’Inter ha vinto 14 delle ultime 16 partite contro l’Empoli in campionato, segnando 32 gol (esattamente due di media a match) e registrando 10 clean sheet nel periodo.

L’Inter ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 8 trasferte contro l’Empoli in campionato, già striscia record di clean sheet di fila per un singolo club fuori casa contro un’altra avversaria in Serie A TIM: l’ultimo gol del club toscano al Castellani contro i nerazzurri porta la firma di Marco Materazzi (autorete da 29 metri il 30 aprile 2006)