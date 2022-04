Con il croato Marcelo Brozovic in campo, sono salitia 17 i marcatori dell’Inter in questo campionato. I nerazzurri ne hanno avuti di più in Serie A soltanto nelle stagioni 2007/08 e 2019/20 (18). "Cooperativa": è questo il sostantivo che i colleghi di OptaPaolo hanno scelto per descrivere l'enorme rilevanza del metodista di Inzaghi nell'economia finalizzativa dell'Inter.