Non è stata una serata fortunatissima quella di ieri per Davide Frattesi, autore sì di un assist ma fermato sia dal portiere avversario che da un'incredibile traversa (in realtà colpita da un giocatore del Verona nel tentativo di spazzare il pallone) nella parte finale della gara. Quello colpito nell'azione offensiva del centrocampista nerazzurro è il ventesimo legno stagionale della squadra di Inzaghi.